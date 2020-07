Nomentano, ramo cade sulla strada: feriti padre e figlia in motorino

Ancora un episodio legato alla cattiva manutenzione del verde pubblico a scuotere la tranquillità di chi si ritrova a percorrere le strade della capitale.

Vittime dell’incidente – che fortunatamente non ha fatto registrare conseguenze serie – sono stati stavolta padre e figlia, che intorno alle ore 14 si trovavano in Via Lanciani a bordo di un motorino quando sono stati travolti improvvisamente da un ramo che gli è piombato addosso e ha invaso la carreggiata.

Sia l’uomo, 57 anni, che la figlia, 14 anni, sono rimasti lievemente feriti dall’impatto: per il primo si è reso necessario l’arrivo di un mezzo del 118 che lo ha condotto all’Ospedale Sandro Pertini, mentre la ragazza se l’è cavata solamente con qualche escoriazione.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo: resta infatti da stabilire se il ramo si trovasse già sulla strada al momento dell’incidente oppure si sia staccato proprio al sopraggiungere del motociclo. La strada, ad ogni modo, è stata messa immediatamente in sicurezza con la rimozione degli arbusti.