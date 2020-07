Lazio, Coronavirus: sono 913 gli attualmente positivi nella Regione

Arrivano gli ultimi dati riguardanti la situazione dei contagiati nel Lazio per quanto riguarda il Coronavirus., nella giornata del 12 luglio 2020.

Sono 913 gli attuali casi positivi al Covid-19. Di questi, 704 sono in isolamento domiciliare, 197 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono ricoverati in terapia intensiva.

Infine, considerando i dati complessivi da inizio terapia, 844 sono i pazienti deceduti, mentre 6.557 è il numero delle persone guarite.