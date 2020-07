Tivoli, lavori alla rete fognaria: da lunedì 13 luglio chiusura di via Piagge

A causa di lavori di bonifica della rete fognaria per conto del comparto depurazione e fognature di Acea Ato 2, il comando della polizia municipale di Tivoli ha disposto, a partire da domani lunedì 13 luglio dalle 8 alle 17, la chiusura al traffico di via Piagge.

La chiusura avverrà in diversi step tutti i giorni eccetto domeniche e festivi, sino al termine dei lavori, con conseguente modifica temporanea del traffico.

Il primo step partirà domani e riguarderà la zona dal civico 7 di via delle Piagge sino all’intersezione con via della Betulla, con divieto di transito e di sosta in entrambi i lati.