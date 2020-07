Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio 2020, presso un bar-tabacchi di viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato, un 52enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di rapina impropria in concorso.

L’uomo è stato scoperto dal proprietario dell’esercizio commerciale mentre rubava una scatola contenente confezioni di sigarette dall’interno del suo veicolo, e lo riponeva nell’auto utilizzata dal complice, pronto per darsi alla fuga.

La vittima, nel tentativo di recuperare la merce sottrattagli, si è aggrappata allo sportello posteriore dell’auto in fuga, dove è stato trascinato per alcuni metri. Tutta la scena è stata notata da un passante che, al termine di un breve inseguimento a piedi è riuscito a bloccare il ladro e a consegnarlo ai Carabinieri, in transito in quel momento.

Il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce, scappando a bordo dell’auto, mentre la vittima dopo essere stato accompagnato al Policlinico Casilino, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Il 52enne è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto, in attesa del rito direttissimo.