Pomezia, lunedì 13 luglio possibili disagi idrici: le zone interessate

“Si comunica che per consentire interventi urgenti e non rinviabili di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, volti a migliorare il servizio offerto alla cittadinanza, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Pomezia.

Di conseguenza dalle ore 20:00 di lunedì 13 luglio alle ore 06:00 di martedì 14 luglio si verificheranno mancanze d’acqua alle utenze ricadenti presso i seguenti indirizzi:

via Gigi Ghirotti, via Mario Missiroli, via Tommaso Martella, via Manlio Masci, via Gastone Silvano Spinelli, via Vaccareccia, via Guglielmo Marconi, via dell’Aurora, via Bane, via Dina Ricci, via Evangelista Torricelli, via Niccolo’ Tartaglia, via Oros, via Pontina Vecchia, via Carlo Pisacane, via Carlo Poma, via Monte D’Oro, via Naro, via Trento, via Trieste, via Gorizia, via Pordenone, via Udine, via Verona, via Belluno, via Vicenza, via Padova, via Rovigo, via Treviso, via Adria, via Ancona, via Spoleto, via Sulmona, via Tolentino, via Recanati, via Rieti, piazza Benvenuto Cocuzza, via Orvieto, largo Urbino, via Castelli Romani, via Costarica, via Giamaica, via Cuba, via Nicaragua, via Santo Domingo, via Campobello, via Honduras, vicolo del Brasile, via Groenlandia, via San Salvador, via Canada, via Paraguay, via Uruguay, via Panama, via Cile, via Argentina, via Messico, via Venezuela, via Colombia, via Bolivia, via Peru’, via Tre Cannelle, via della Maggiona, via Grenada, via Guatemala, via delle Pesche, via Laurentina (dal Km 23 al Km 28), via dei Meli, via dei Peri, via dei Ciliegi, via delle Noci, via delle Vittorie, via Santa Procula, via dei Mandarini, via delle Arance, via delle Albicocche, via delle Mandorle.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per ridurre il disagio è stato predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite autobotti, le quali stazioneranno durante tutta la durata del fuori servizio presso i seguenti indirizzi:

via Laurentina 84 (interno parcheggio IP)

via Naro angolo via Spoleto

via Campobello angolo via della Maggiona

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per i disagi”.