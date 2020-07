Brutto infortunio per Salvatore Esposito, l’attore napoletano noto per aver interpretato la serie tv di grande successo “Gomorra”.

Infortunio e ricovero per Salvatore Esposito

“Tornerò più forte di prima”. Sono queste le parole rilasciate attraverso i social network da parte del grande attore napoletano Salvatore Esposito. L’attore protagonista di Gomorra si è operato alla gamba sinistra dopo che ha avuto un brutto infortunio.

Per fortuna è andato tutto per il meglio. “State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell’ Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING !!” il post scritto su Instagram.

Solo tanta paura quindi. Tanti i fan che hanno dimostrato la loro vicinanza a Esposito, ma anche tanti messaggi di solidarietà da parte dei colleghi attori.