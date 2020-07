Code di circa 1 km tra Colleferro e Anagni, direzione Napoli, a causa di materiali dispersi lungo la strada.

A1, materiali disperso sulla carreggiata: code di 1 km tra Colleferro e Anagni

Come viene riportato dal noto portale sulla viabilità autostradale, Luceverde Radio, in questo momento sull’A1, tra Colleferro e Anagni, in direzione Napoli, si registra 1 km di coda circa.

Il motivo, secondo quanto riportato, è legato ad alcuni materiali che si sono dispersi lungo la carreggiata. Il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile e rendere di nuovo fluido lo scorrimento del traffico.

Potrebbero esserci novità.