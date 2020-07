Alle ore 00.30 del 10/07/2020 la Sala Operativa del Comando VVF di Roma inviava a Fonte Nuova, su via dell’Orsa Maggiore per un incidente stradale, una Squadra VVF, l’Autoscala e il Nucleo SAF.

Le operazioni d’intervento del personale Vigili del Fuoco anche se difficoltose, hanno permesso di portare in salvo un ragazzo che conduceva una microcar, che per cause imprecisate finiva all’interno di una scarpata terminando sul tetto di un capannone industriale sottostante.

Attraverso l’ausilio dell’Autoscala e del personale SAF il ragazzo veniva fatto scendere e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto erano presenti i Carabinieri.

