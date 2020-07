Un uomo di 53 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato nei pressi della stazione Termini dopo che ha accusato dei sintomi riconducibili al Covid-19.

La ricostruzione

Secondo quanto appreso, sembrerebbe che l’uomo, a bordo di un treno di ritorno dall’Emilia Romagna, avrebbe cominciato a tossire e a stare male. Gli agenti della Polfer, incuriositi, avrebbero subito attuato il protocollo di sicurezza e avrebbero portato l’uomo a fare dei controlli nei pressi della stazione Termini.

Il termoscanner, secondo una prima analisi, ha confermato che l’uomo aveva la febbre. Da li, il trasferimento presso il Policlinico Umberto I dove, dopo il tampone, l’uomo è risultato positivo al coronavirus.

Il 53enne, già diversi giorni fa, aveva fatto il tampone ed era risultato positivo. Messo in isolamento, l’uomo non ha rispettato l’isolamento fiduciario ed è stato denunciato per violazione di quarantena.

Potrebbero esserci aggiornamenti.