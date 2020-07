Digital Marketing, digital transformation e mondo del lavoro

Il digital marketing è un settore in costante evoluzione: quello che al giorno d’oggi può offrire più opportunità a livello professionale. Scegliere dunque un ambito come questo può rivelarsi alquanto vantaggioso per i giovani di oggi, che necessitano di aprirsi ad orizzonti fino a qualche anno fa del tutto inesplorati.

Ormai, tutte le aziende italiane hanno compreso quanto sia importante affidarsi ad agenzie specializzate nel web marketing perché fare pubblicità online non è solo più vantaggioso in termini economici. Le strategie innovative che guardano al futuro sono anche più efficaci, per il semplice fatto che si riescono ad adattare più velocemente in base ai feedback, che sono pressoché immediati.

Oggigiorno dunque fare pubblicità online per un’azienda non è più una possibilità ma una vera e propria necessità, perché se si rinuncia ad aprirsi al digital marketing si rischia di rimanere indietro.

Le molteplici figure professionali che convergono nel digital marketing

Il digital marketing è un settore relativamente recente, che però negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo rapidissimo ed è destinato a crescere in modo significativo anche nel prossimo futuro. Si sono dunque delineate diverse figure professionali, ognuna con delle competenze specifiche e se diamo un’occhiata alle migliori agenzie di digital marketing possiamo trovare al loro interno tutti questi specialisti.

Le figure professionali che convergono in questo settore hanno compiti diversificati e fondamentali: andiamo dal content creator che si occupa della realizzazione dei contenuti per il web al SEO specialist, dallo sviluppatore di piattaforme web all’e-commerce manager. Non da meno sono tutte le figure professionali legate al mondo del social media marketing, che è diventato di primaria importanza negli ultimi anni. Ormai la pubblicità si fa su Facebook, Instagram e via dicendo ed è necessario appoggiarsi a professionisti che abbiano competenze specifiche in questo settore.

Digital marketing e mondo del lavoro

Dai brevi accenni che abbiamo appena fatto è facile intuire quanto il digital marketing sia un settore decisamente promettente, anche per quanto riguarda l’offerta di nuovi posti di lavoro. Ormai la maggior parte delle aziende preferisce appoggiarsi ad un’agenzia che si avvalga di vari professionisti con funzioni diversificate e che sia in grado di offrire un servizio completo sotto tutti i punti di vista.

La digital tranformation impone l’adozione di strategie che abbraccino ogni ambito ed è quindi sempre più urgente la necessità di trovare professionisti specializzati. Il digital marketing è un settore destinato ad uno sviluppo esponenziale e questo inciderà in modo notevole anche sul mondo del lavoro. Ci saranno sempre più posti di lavoro disponibili per coloro che intendono seguire questo percorso.

Lavorare nel digital marketing oggi

Oggi per lavorare nel digital marketing non è necessario essere in possesso di un titolo di studio specifico, perché parliamo di professioni relativamente recenti che ancora non hanno una propria codifica a livello ufficiale. Certamente conviene scegliere un percorso di formazione nell’ambito del marketing e della comunicazione, ma come abbiamo visto le competenze dei vari specialisti sono talmente varie che le opportunità sono moltissime. Lavorare nel digital marketing oggi non è dunque così complicato: basta scegliere la propria strada.