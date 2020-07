Sopralluogo congiunto dei Sindaci di Roma e Pomezia questa mattina presso il campo rom di Castel Romano, dopo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti.

Sopralluogo congiunto della Sindaca di Roma Virginia Raggi e del Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà

Da ieri gli operai sono al lavoro per chiudere tutti gli accessi laterali al campo e creare un unico percorso di ingresso e uscita, per impedire l’accesso di veicoli all’interno e lo stoccaggio dei rifiuti. Il campo sarà bonificato e presidiato h24 dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dall’Esercito.

“La Città di Pomezia ringrazia per gli interventi che, dopo una fase di preparazione complessa ad opera del Comune di Roma e delle forze dell’ordine, si stanno attuando in questi giorni – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Vogliamo superare una situazione di grave rischio per la salute delle persone e per la sicurezza pubblica e ambientale. Il nostro territorio è da sempre il più esposto ai roghi tossici e a episodi di criminalità: la messa in sicurezza del campo e la successiva azione di fuoriuscita delle famiglie, in un percorso controllato di integrazione, deve essere la priorità delle istituzioni. Oggi viene fatto un passo importante verso la risoluzione definitiva del problema e la città di Pomezia è disponibile a qualsiasi operazione congiunta per raggiungere questo obiettivo in tempi brevi”.