Come viene riportato sul noto portale sul lavoro, Circuito Lavoro, entro fine anno sono previste 4 mila assunzioni all’interno degli organi dei Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia.

Concorso per Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia: di cosa si tratta

Per il momento ancora non sono usciti i bandi ufficiali. Difatti, con il Decreto Rilancio imposto dal Governo, entro il 31 dicembre di quest’anno dovranno essere portate a compimento diverse assunzioni nei vari organi dei Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia di Stato.

Le assunzioni, secondo alcuni rumors, dovrebbero essere suddivise in questo modo:

939 assunzioni nella Polizia di Stato

1.095 assunzioni nell’Arma dei Carabinieri

552 assunzioni nella Guardia di Finanza

463 assunzioni nella Polizia Penitenziaria

875 assunzioni nei Vigili del Fuoco, di cui oltre 492 da effettuare mediante nuovi concorsi in arrivo

Le info

Come abbiamo precedentemente specificato, al momento i bandi ancora non sono usciti. Le prove dovrebbero tenersi sia in maniera decentrata, o anche in modalità telematica, nel rispetto di tutte le norme sul coronavirus.

Le assunzioni, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, dovranno comunque essere portate a termine entro e non oltre il 31 dicembre.

In attesa di ulteriori sviluppi, si consiglia a tutti gli utenti di visionare periodicamente i vari indirizzi internet dei diversi organi competenti.