Vendere oro: come essere certi del prezzo dell’oro proposto?

L’oro è uno dei metalli più preziosi in circolazione. Spesso viene regalato proprio perché chi lo riceve abbia un tesoretto da parte per i momenti di necessità, ma nel momento in cui si va a vendere l’oro è difficile orientarsi compratori, prezzi variabili e il rischio di incorrere in truffe e svalutazioni. Di seguito alcune indicazioni utili per vendere oro nel modo più sicuro e conveniente possibile.

Quotazione e valutazione oro

Prima di capire come affrontare nel modo migliore un’operazione di vendita di oro, è bene fare chiarezza sulla distinzione tra la quotazione che questo ha sul mercato e la valutazione di chi intende acquistarlo.

La quotazione viene stabilita dai mercati con riferimento all’oro 24 carati, che dal 2004 viene scambiato fuori borsa, ossia senza il bisogno di intermediari. La Borsa di riferimento è quella di Londra: due volte al giorno la quotazione corrente viene stabilita e comunicata, cosicché il resto del mondo possa usarla come punto di riferimento per le compra-vendite.

La valutazione viene effettuata dall’esercizio che decide di acquistare l’oro dal privato e si basa sulle condizioni del metallo, il peso e la percentuale di oro effettivo nel prodotto proposto in vendita. Ogni negozio propone un proprio prezzo oro usato al grammo e la pesatura di precisione permette di sapere con esattezza quale sia l’effettivo peso dell’oro nell’oggetto che si intende vendere.

Accortezze per la vendita

Complice la crisi economica, negli ultimi anni i negozi di compro oro si sono diffusi a macchia d’olio in Italia ed è bene informarsi prima di affidarsi a un punto vendita in modo da arrivare preparati e scongiurare il rischio di eventuali truffe o valutazioni più basse di quel che ci si aspetta.

Prima di recarsi in un negozio, è consigliato pesare a casa l’oro da vendere: una bilancia da cucina ovviamente non sarà precisa come quelle apposite, ma potrà dare un’idea dei grammi in questione per evitare stime al ribasso fallaci. Una volta stabilito il peso approssimativo e preso la decisione di vendere, è bene passare in rassegna più di un negozio e ricevere più valutazioni per scegliere quella più conveniente – naturalmente, bisogna affidarsi solo a Compro Oro autorizzati e non ad acquirenti improvvisati. Per la scelta, internet ci viene in soccorso, presentando le recensioni che il compro oro ha raccolto nel tempo: il passaparola sulle esperienze di vendita altrui, è la migliore garanzia di soddisfazione.

Una volta scelto il Compro Oro a cui affidarsi, bisogna prestare attenzione al momento della pesatura: se necessario, chiedere esplicitamente all’addetto di rivolgere il display del bilancino di precisione verso il venditore per verificare il peso effettivo, sebbene dovrebbe già esserlo per legge. Purtroppo, il rischio di incorrere in truffe, scorrettezze e transazioni poco lecite è sempre alto, quindi, una volta accettata la valutazione, è necessario prestare molta attenzione ai seguenti dettagli:

L’addetto non chiede un documento d’identità : la legge Antiriciclaggio obbliga chi gestisce attività di Compro Oro a registrare i dati di chiunque richieda una transazione;

: la legge Antiriciclaggio obbliga chi gestisce attività di Compro Oro a registrare i dati di chiunque richieda una transazione; La registrazione dell’oro : per legge, ogni operazione di compravendita di oro va registrata su un’apposita scheda numerata in cui vanno indicati i dati del cliente, il prezzo di valutazione e il mezzo di pagamento, la quotazione dell’oro a cui si fa riferimento, due fotografie digitali dell’oggetto e una breve descrizione;

: per legge, ogni operazione di compravendita di oro va registrata su un’apposita scheda numerata in cui vanno indicati i dati del cliente, il prezzo di valutazione e il mezzo di pagamento, la quotazione dell’oro a cui si fa riferimento, due fotografie digitali dell’oggetto e una breve descrizione; Il metodo di pagamento: per importi pari o superiori a 499 euro, l’esercente non può pagare in contanti ed è tenuto, per legge, a usare metodi di pagamento tracciabili da gestire attraverso un conto corrente dedicato.

Vendere oro a Roma

A Roma i negozi Compro Oro sono ormai migliaia e orientarsi per trovare il migliore può essere davvero difficile. Uno dei più noti secondo la stima delle recensioni dei clienti, è OroLive, che di recente ha anche lanciato la sua app sempre aggiornata sulla quotazione dell’oro – riferita alla Borsa di Londra –, che si chiama anch’essa Orolive. Il fondatore Valerio Saltari ha basato la sua attività, frutto di esperienza pluriennale nel settore della gioielleria, sul principio della massima trasparenza. Rivolgersi a OroLive significa affidarsi a professionisti che si avvalgono di bilance elettroniche sigillate con display a vista, effettuano pagamenti immediati e nel massimo rispetto della normativa vigente. Grazie a strumenti sofisticati come lo spettrometro a raggi X, il cliente può verificare in prima persona l’effettiva quantità di oro presente nel prodotto proposto per avere la valutazione più accurata e precisa possibile.

