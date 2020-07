Nella notte tra il 10 e l’11 luglio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, per chi proviene da Napoli, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Diramazione Roma nord D18.

In alternativa si consiglia di percorrere la Diramazione Roma sud D19, o la A24 Roma-Teramo in direzione di Roma est, immettersi sul Grande Raccordo Anulare di Roma e seguire le indicazioni per A1/Diramazione Roma nord.