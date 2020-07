La foto di un pipistrello gigante, che ricorda assai da vicino le numerose pellicole sui vampiri e Il principe delle tenebre ha fatto praticamente il giro del mondo. In molti si sono divisi su questa immagine, chiedendosi se si sia trattato di una bufala o di una foto vera. Cerchiamo di scoprirlo.

Pipistrello gigante delle Filippine: bufala o realtà?

Gli Pteropodidi appartengono a una famiglia di pipistrelli diffusa in Indonesia. Le specie che ne fanno parte sono conosciute anche come “volpi volanti”, “pipistrelli della frutta” e “rossetti” e tra questi appartiene la famiglia dei Pteropus vampyrus, che vivono principalmente in Indocina, Indonesia e nelle Filippine. Le loro dimensioni? In media di 23 centimetri. Insomma, non è propriamente una dimensione da poter paragonare a un essere umano che non sia un neonato. Tuttavia, non essendo quella degli Pteropodidi una razza diffusissima in tutto il globo, quando vengono fotografati fanno sempre scalpore. La foto dunque non sarebbe una bufala, ma a farla sembrare più grande del dovuto è solo un curioso gioco di prospettiva.

A postarla è stato l’utente di Twitter @AlexJoestar622 (nickname che fa riferimento a uno dei più popolari e longevi manga giapponesi), da cui è tratta l’immagine. Il pipistrello “gigante”, che tale non è, è grande circa 30 centimetri, anche se tramite l’estensione alare è in grado di raggiungere i quasi due metri di larghezza. La foto comunque è stata pubblicata a fine giugno, ma tuttavia risalirebbe addirittura a circa due anni fa.

Animale assetato di sangue?

Assolutamente no: gli Pteropodidi si nutrono per lo più del nettare dei frutti. Sono infatti vegetariani. Lo stesso utente che ha postato l’immagine ha utilizzato come didascalia la seguente frase (ovviamente in inglese): “Ricordate quando vi ho detto che tutte le Filippine avevano pipistrelli di dimensioni umane? Sì, questo era quello di cui ti parlavo”. Ora, dimensioni umane è sicuramente esagerato.

Sta di fatto che questo ha permesso di conoscere al mondo una razza sicuramente poco nota e magari di far rivivere qualche leggenda legata al mondo dei vampiri. Ciò che è certo è che quella degli Pteropus vampyrus è la razza di pipistrelli più grandi al mondo e qui è possibile vedere un breve video.