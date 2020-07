Roma, Prati – Ruba 4 paia di occhiali da sole e fugge via. Denunciata dagli agenti della Polizia di Stato 16enne peruviana.

Al ladro, al ladro!

“Al ladro al ladro”. Questo hanno udito ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, mentre stavano transitando in via Cola di Rienzo. Poi hanno visto una donna indicare una giovane ragazza che stava fuggendo a piedi in direzione di piazza Risorgimento. Sceso dall’auto di servizio, uno dei componenti la pattuglia, ha iniziato a inseguire la giovane, bloccata dopo circa 800 metri in via Tibullo.

La ragazza, ancora minorenne, cittadina peruviana, è stata trovata in possesso di 4 paia di occhiali da sole, di varie marche, appena rubati in un negozio di occhiali e con ancora l’antitaccheggio connesso.

La vittima, ha raccontato che, distratta da un complice, la giovane ladra si era impossessata degli occhiali occultandoli all’interno di una borsa schermata per poi darsi alla fuga.

La merce rubata, pari ad un valore di circa 1400 euro, è stata restituita all’avente diritto mentre la giovane ladra, è stata denunciata per furto.

Sono in corso accertamenti per l’identificazione del complice.