Gli interventi dei Vigili del Fuoco nella Città Metropolitana di Roma.

Interventi a Roma, Palestrina e Ostia

Ieri sera alle ore 20.16 in viale Santa Rita da Cascia, 3 Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale VV.F di Roma con l’ausilio di 1 Autobotte, 1 Autoscala e il Carro Teli, sono intervenute a causa di un incendio divampato nelle cantine della palazzina. Una persona è rimasta ferita, riscontrando ustioni su quasi tutto il corpo e trasportato in ospedale dal personale sanitario. Nell’incendio ha perso la vita un cane. Sul posto Personale di Roma Capitale e Polizia di Stato.

Alle 20.50 circa, nel Comune di Palestrina in via Colle Doddo, 1 Squadra del Comando Provinciale VV.F di Roma è intervenuta per soccorso a persona, entrata nell’appartamento, è stato trovato il corpo privo di coscienza di un uomo di 38 anni. Prontamente sono state eseguite le manovre di rianimazione prima dell’arrivo del personale sanitario che ha continuato la manovra fino alla dichiarazione dell’avvenuto decesso.

Alle 02.12 ad Ostia in Via Angelo Vinco, 2 squadre VVF del Comando Provinciale VV.F. di Roma, sono intervenute a seguito dell’incendio in una baracca, il pronto intervento ha consentito il salvataggio di una persona che rimaneva gravemente ustionato.

