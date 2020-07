Nella giornata di ieri a Sora, alcuni militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati da un Carabiniere in servizio presso la Stazione Belluno, tutti liberi dal servizio, traevano in arresto per “spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti” R.M., classe 1970, già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti.

I fatti

Nello specifico i Carabinieri notavano un 26enne del luogo, noto assuntore di sostanze stupefacenti, uscire dall’abitazione dell’arrestato con atteggiamento sospetto. Lo stesso, immediatamente controllato e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di una dose di eroina occultata nella tasca dei pantaloni.

A questo punto le operazioni di perquisizione venivano estese all’abitazione dell’arrestato, rinvenendo gr. 2,60 di eroina suddivisa in 8 dosi, 5 semi di canapa indiana, 2 bilancini digitali di precisione ed euro 110 provento dell’attività di spaccio.

All’atto della perquisizione il 50enne tentava di sottrarsi al controllo non aprendo il portone ai militari e tentando di disfarsi dello stupefacente gettandolo nello scarico del bagno, cosa che non gli riusciva grazie al pronto intervento di uno dei Carabinieri che riusciva ad entrare in casa recuperando tempestivamente la droga.

Lo stupefacente, il materiale ed il denaro rinvenuti venivano sottoposti a sequestro

L’arrestato al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari, mentre l’acquirente veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti.