Nelle prime ore di questa mattina a Ferentino, i militari della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del NORM della Compagnia di Anagni, traevano in arresto per “tentato omicidio” I.A. 27enne del posto, nubile, già censita per reati contro la persona.

I fatti

La ragazza nella serata di ieri, all’interno della propria abitazione, nel corso di una lite familiare colpiva il suo compagno convivente con delle forbici da cucina, sottoposte a sequestro.

L’uomo, un 29enne rumeno già censito per reati inerenti gli stupefacenti, soccorso dai sanitari del “118”, veniva trasportato presso l’Ospedale di Frosinone e trattenuto in prognosi riservata, non in pericolo di vita, per le ferite riportate all’addome, alla gamba ed altre varie contusioni.

Nell’occorso, la donna faceva ricorso anch’essa alle cure dei sanitari del predetto nosocomio per contusioni varie, venendo dimessa con una prognosi di gg. 5.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, veniva sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.