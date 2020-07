Provincia di Frosinone – Presentato il nuovo logo della Ciociaria.

Ciociaria, il brand

Il 1 luglio, alla Camera di Commercio di Frosinone, in occasione dell’iniziativa “Vacanze Ciociare – Non il solito luogo comune”, è stato presentato il progetto della Regione Lazio “Ripartiamo Tourism” e il logo vincitore del Concorso di Idee, realizzato da LAZIOcrea, per il nuovo brand della Provincia di Frosinone: “Ciociaria, aria di emozioni”. Presente all’evento il ciclista professionista Valerio Agnoli, il quale dà avvio ad un’esperienza di cicloturismo, pedalando tra le immense bellezze della Ciociaria, tra la natura e la storia.

Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio ha dichiarato: “La Ciociaria è un territorio unico e con grandi opportunità. Un territorio famoso nel Lazio e in tutta Italia per i suoi prodotti tipici, per le manifestazioni culturali ormai diventate tradizione, per gli itinerari sportivi e naturalistici, per i borghi arroccati sulle colline e per i siti archeologici di epoca romana e pre-romana. Stiamo lavorando alla promozione di tutte le iniziative di rilancio del turismo locale. In questi giorni abbiamo promosso l’avviso ‘eventi delle meraviglie’ rivolto ai comuni del Lazio per la realizzazione di iniziative ed appuntamenti a carattere turistico-culturale nella nostra Regione. Sono certa che anche dai comuni della Ciociaria arriveranno proposte e idee per il rilancio del territorio.”

Sara Battisti, consigliera regionale della Regione Lazio si esprime così: “È l’inizio di un viaggio. È il punto di partenza per raccontare una nuova Ciociaria, per quel cambio di paradigma tanto auspicato, ma mai concretizzato: una terra bella da vivere, una risorsa per Roma e per il Lazio. La Provincia di Frosinone è ricca di storia, di bellezze artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche. Dobbiamo mettere a sistema pubblico e privato e farla conoscere al mondo come destinazione turistica, perché sono fermamente convinta che un’altra Provincia è possibile. Il nuovo logo che mette in rete le nostre attrazioni è un brand che ci racconta, che racconta i nostri alberi, le mura ciclopiche, le sorgenti termali, i corsi d’acqua, il cielo azzurro e, simbolicamente, bottiglia e forchetta rappresentano il nostro food e wine che sono tra i migliori al mondo. Con il video di Valerio Agnoli raccontiamo tutto questo e lo portiamo in giro per l’Italia. Ora è iniziato ufficialmente il viaggio, il percorso è lungo ma siamo sulla strada giusta.”