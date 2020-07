In un breve lasso di tempo scoppia il putiferio in un bar di Anagni (FR).

Far West Ad Anagni

Nella mattinata di ieri ad Anagni, personale del N.O.R.M. del locale Comando Compagnia Carabinieri, ha tratto in arresto un 27enne di nazionalità albanese, residente nella “Città dei Papi”, ed un 33enne di nazionalità rumena, residente a Sgurgola, poiché resisi responsabili: il primo dei reati di “tentato omicidio, detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni e ricettazione” ed il secondo per “maltrattamenti in famiglia continuati, atti persecutori e danneggiamento”.

Nello specifico, il 33enne rumeno, già denunciato per il reato di “Stalking” dalla propria ex fidanzata rumena, si è recato presso un bar del luogo, gestito dal 27enne albanese, dove la ragazza lavora in qualità di barista e, dopo averla ripetutamente minacciata, nel tentativo di colpirla, le lanciava contro il suo cellulare che però ha urtato e infranto un vetro dell’esercizio commerciale. A quel punto il 27enne albanese e proprietario del bar, dopo aver estratto una pistola a “tamburo” – Smith & Wesson cal. 357 magnum, esplodeva due colpi in aria all’indirizzo del rumeno che nel frattempo si stava allontanando dal luogo.

L’esplosione dei colpi per fortuna non ha provocato feriti ma, inevitabilmente, ha provocato il giungere di numerose richieste telefoniche d’intervento al Comando Arma di Anagni da parte di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. I militari del N.O.R.M., prontamente giunti sul posto, dopo aver raccolto i primi elementi informativi, hanno bloccato il proprietario del bar, sequestrando contestualmente la pistola utilizzata e, poco dopo, rintracciavano l’ex fidanzato della barista che veniva accompagnato, unitamente al proprietario del bar, presso il Comando Arma di Anagni dove entrambi venivano dichiarati in arresto per i reati indicati.

La pistola utilizzata dal 27enne, posta sotto sequestro unitamente a 3 cartucce stesso calibro, a seguito dei previsti accertamenti, risultava illegalmente detenuta oltre che oggetto di furto denunciato in data 21.12.2012 presso il Comando Stazione Carabinieri di Zagarolo, mentre la successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del 27enne proprietario del Bar, consentiva ai militari operanti di rinvenire altre 2 cartucce da caccia calibro 12, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, nonché un’ascia, il tutto contestualmente posto sotto sequestro.

Ad espletate formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti ed associati presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione della competente A.G..

FOTO DI REPERTORIO