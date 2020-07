Martedì 7 luglio la terza puntata

dal Teatro India di Roma con, tra gli altri, Bret Easton Ellis, Aboubakar Soumahoro e Cathy La Torre, Franco Bifo Berardi e Mackda Ghebremariam Tesfau, Pop X, Noemi Vola, Alice Basso, Jens Steiner, Daria Deflorian

Dopo il grande successo di SalTo Extra, il Salone Internazionale del Libro di Torino torna per l’estate con SalTo Notte: un viaggio in Italia che darà voce a editori, autori italiani e stranieri, e abiterà alcuni spazi simbolici della cultura che, tra fatica e incertezza, stanno ripartendo. SalTo Notte è un esperimento nuovo, a tarda sera, perché “la notte porta consiglio” e offre un modo diverso di stare insieme: concede maggiore libertà, intimità e possibilità di approfondire.

Dopo i primi due appuntamenti trasmessi da La Centrale – Nuvola Lavazza di Torino e da Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano di Intesa Sanpaolo a Napoli – si prosegue martedì 7 luglio, alle 22.00, dal Teatro India di Roma, per la terza puntata che sarà disponibile in streaming su salonelibro.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Salone.

Il Teatro India è uno degli spazi del Teatro di Roma, dedicato alle arti sceniche e performative contemporanee, che persegue l’obiettivo di consolidarsi come luogo aperto alla cittadinanza e punto di riferimento della scena artistica romana, nazionale e internazionale.

Gli ospiti

Tra gli autori che interverranno: Bret Easton Ellis, autore del recente e attualissimo Bianco (Einaudi), dialogherà con Giuseppe Culicchia sulla libertà di pensiero e di espressione all’epoca di Black Lives Matter e #metoo; Aboubakar Soumahoro e Cathy La Torre racconteranno, insieme a Claudia Durastanti, come “Rendere visibili gli invisibili” in questo periodo di nuove lotte per reagire a vecchi abusi; Franco Bifo Berardi e Mackda Ghebremariam Tesfau saranno protagonisti di un confronto, condotto da Loredana Lipperini, per spiegare come troppo spesso, oggi, si discuta in termini generazionali, giovani contro vecchi e viceversa, quando è invece necessario un dialogo che superi il concetto stesso di generazione; Pop X e Francesco Pacifico saranno insieme per una chiacchierata sui libri e i dischi da portarsi in un’isola deserta in quarantena; per “Carosello” Noemi Vola condurrà il pubblico alla scoperta del bestiario creativo di uno delle più promettenti illustratrici italiane (in collaborazione con Corraini); per la rubrica “I libri della notte” Alice Basso racconterà Il morso della vipera (Garzanti) e Jens Steiner racconterà Carambole. Un romanzo in 12 round (Scritturapura). La serata si aprirà con un saluto di Francesca Corona, consulente artistica per il Teatro India, e si concluderà con una lettura, a cura di Daria Deflorian, da Chi ha ucciso mio padre di Édouard Louis (Bombiani).

SalTo Notte proseguirà: il 14 luglio a Milano, alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala di Intesa Sanpaolo; il 21 luglio di nuovo a Roma, alla Libreria Tuba; per finire dove è partito, a Torino, il 28 luglio alla Biblioteca civica Villa Amoretti.

Tra gli ospiti già confermati per le puntate successive: Javier Cercas con Giancarlo De Cataldo, Igiaba Scego, Ilija Trojanow, Michel Bussi, Hartley Lin.

I video degli incontri rimarranno disponibili sul sito e sul canale YouTube del Salone anche dopo la messa in onda in streaming.