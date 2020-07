E’ venuto a mancare nelle ultime ore Ennio Morricone, artista di fama internazionale, noto per le sue musiche e composizioni, che hanno fatto la storia dei film. Una lunghissima carriera costellata da premi e riconoscimenti, uno su tutti l’Oscar per la miglior colonna sonora nel 2016, e da collaborazioni, come quella con il regista Sergio Leone, che hanno segnato la sua vita e quella di intere generazioni.

Omaggio del Comune di Pomezia a Ennio Morricone

L’amicizia con Leone, nata sui banchi di scuola, e che ci ha consegnato colonne sonore come quella di Per un pugno di dollari del 1964, pare abbia portato Morricone a vivere nella nostra Torvaianica tra gli anni Sessanta e Settanta.

Pomezia vuole ricordarlo, con un tributo dell’Amministrazione comunale tutta, riproducendo a partire dalle 17.00 di oggi le sue musiche dagli altoparlanti di piazza Indipendenza.

“Un piccolo gesto per ricordare un grande artista – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Vogliamo omaggiare Ennio Morricone e la sua musica regalando alla Città la possibilità di passeggiare in centro con un sottofondo speciale. Il nostro pensiero è oggi tutto per lui”.