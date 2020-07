Shock a Guidonia dove un uomo morto è stato ritrovato impiccato a un albero. La sua identità per ora resta sconosciuta.

Guidonia, ritrovato uomo impiccato

Un ritrovamento che ha dell’incredibile e che ha lasciato in tutta la comunità di Guidonia sgomenti. Nella giornata di oggi, lunedì 6 luglio 2020, intorno alle ore 11:00, in via Bonnet, è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

Sul posto sono giunte le autorità e il personale sanitario, che non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso.

Pare che il cadavere, al momento del ritrovamento, fosse in uno stato avanzato di decomposizione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.