A 92 anni si è spento a Roma il compositore Ennio Morricone.

La scomparsa di Ennio Morricone

Se n’è andato a 92 anni, per gli esiti di una caduta e la rottura del femore. Morto nella notte in una clinica romana, Ennio Morricone era nato a Roma il 10 novembre 1928 ed ha avuto una carriera brillante nella musica e nel cinema, facendoci sognare con le sue immense colonne sonore.

Famose sono state le musiche prodotte per i film western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi del calibro di Sergio Leone (suo compagno di classe), Duccio Tessari e Sergio Corbucci. Ma Morricone collabora anche con il cinema hollywoodiano, componendo musiche per registi come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino.

Vincitore di due Oscar: nel 2007 il premio Oscar onorario alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film” dopo essere stato nominato per cinque volte tra il 1979 e il 2001 senza aver mai vinto il premio. Nel 2016 vince il secondo Oscar per la colonna sonora di “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino e per la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe. Ci ha fatto sognare con le sue immense colonne sonore, ADDIO MAESTRO!

Foto: Gonzalo Tello