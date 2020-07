E’ il terzo caso di incendio distruttivo da inizio anno, il 50% in meno rispetto al 2019.

Atac, in fiamme bus sulla linea 20. Nessun problema per le persone

Per ragioni ancora da accertare, intorno alle 13.30 si è è sviluppato un incendio su un bus della linea 20 che percorreva via della Sorbona. L’incendio non ha provocato problemi né al conducente né ai passeggeri, ma la vettura è andata completamente distrutta.

Con quello di oggi sono tre le vetture distrutte a causa di incendio dall’inizio dell’anno. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso i casi risultano dimezzati.