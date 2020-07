Velletri, 22enne arrestato per spaccio: in casa aveva quasi 2 kg di cocaina

Sono state le serrate indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, a portare all’arresto di D.C.F., veliterno di 22 anni responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quando gli agenti della Polizia di Stato, durante un appostamento, l’hanno fermato per un controllo, il giovane si è mostrato insofferente e nervoso. Da qui la decisione dei poliziotti di procedere alla perquisizione del suo appartamento. Durante il controllo, è stato rinvenuto e sequestrato circa 1 kg. e 800 grammi di cocaina suddivisa in varie confezioni, nonché il materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine del servizio, il ragazzo è stato condotto negli uffici di polizia e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.