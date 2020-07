Tivoli, interruzione idrica per un guasto alla conduttura: le zone interessate

A causa di un guasto alla condotta idrica in via Ponte Lucano-incrocio con via Rosolina, che questa mattina ha determinato un allagamento nella zona, l’erogazione dell’acqua potrebbe subire un abbassamento della pressione o la sospensione del flusso idrico per alcune ore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le squadre dei tecnici Acea che stanno lavorando per risolvere il problema e riportare alla normalità la situazione nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, a scopo preventivo e considerate le previsioni meteorologiche avverse, sono state attivate le spazzatrici di Asa, in modo particolare lungo via di Villa Adriana e lungo via Tiburtina a Tivoli Terme. Gli operatori stanno liberando le griglie stradali dalle foglie cadute abbondanti dopo le forti raffiche di vento delle ultime ore ed evitare eventuali allagamenti.