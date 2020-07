“La Asl Roma 6 ha appena comunicato che ad Anzio un cittadino di nazionalità del Bangladesh di ritorno da Dacca è risultato positivo ed è stato posto in isolamento domiciliare, il volo era uno di quelli già attenzionati e su cui si era avviato un contact tracing internazionale.

Sempre nella Asl Roma 6 un bambino di un mese a Ciampino è risultato positivo ed è stato trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

Infine per quanto riguarda i viaggi di rientro in Italia nella Asl di Frosinone una donna di rientro dal Perù è risultata positiva. Avviate le procedure di contact tracing internazionale”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Foto di repertorio