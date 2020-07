Frosinone, lavori per la segnaletica orizzontale: ecco dove

A seguito delle indicazioni degli uffici comunali, in merito alle attività di realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale su tutto il territorio, per implementare la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e automobilisti, si stanno effettuando, in questi giorni, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in viale Europa nel quartiere Selva Piana e nei pressi del Parco Matusa (rotatoria incrocio via Aldo moro e via Marittima), unitamente ad altre zone della parte alta del capoluogo.

Lavori alla segnaletica nel Comune di Frosinone

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai lavori pubblici e alle manutenzioni coordinato da Fabio Tagliaferri, sta inoltre proseguendo nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai marciapiedi, su tutto il territorio.

Dopo gli interventi sugli spazi lungo via Casilina e via Calvosa, gli operai sono al lavoro su via de Carolis e sull’area in prossimità del civico cimitero. Il cronoprogramma delle operazioni di manutenzione e riqualificazione andrà avanti per tutta l’estate.

Il rifacimento e la riqualificazione degli spazi di transito pedonale rientrano nell’ambito delle attività dell’amministrazione volte ad implementare la sicurezza dei cittadini e il decoro del contesto cittadino.