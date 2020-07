Nettuno, nuovo caso di coronavirus: positiva una donna di 64 anni

Nella città di Nettuno si registra un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di una donna di 64 anni.

Nettuno, nuovo caso di Covid-19: sono tre gli attualmente positivi

Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato dalla Asl Roma 6. Si tratta di una donna di 64 anni risultata negativa, in precedenza, ad un tampone. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stata posta in isolamento domiciliare.

Tre gli attualmente positivi a Nettuno.