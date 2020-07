In un noto hotel situato in via Reggio Calabria, a Roma, è esplosa una caldaia. Ferite alcune persone.

Roma, esplode una caldaia in un hotel: ci sono feriti

In data odierna, alle ore 13 circa tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute presso un hotel ,ubicato in Roma, in via Reggio Calabria, a seguito di un’esplosione di caldaia che ha provocato il ferimento alcune persone.

Presente sul posto il funzionario di guardia es il 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco 6a(Nomentano), as6 e crrc.

Aggiornamento

Sono rimaste ferite tre persone: trattasi di due operai della ditta di manutenzione delle caldaie più un operaio dell’albergo.

Le stesse sono state trasportate in ospedale in seguito alle ustioni riportate.