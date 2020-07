Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra gli svincoli di Tiburtina e Casilina, è stata temporaneamente bloccata la carreggiata esterna a causa di un incidente avvenuto al km 30,000.

Incidente mortale in carreggiata esterna, tra gli svincoli Tiburtina e Casilina

Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una vettura e una motocicletta.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Riaperta in seguito la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, precedentemente chiusa per incidente all’altezza del chilometro 30.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo ed una moto causando il decesso del motociclista.