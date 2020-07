Colleferro, raccolta porta a porta: cambia il calendario

Cambia il calendario di raccolta porta a porta a Colleferro. Ecco le novità.

Il post del Comune di Colleferro

Comunichiamo che da lunedì 13 Luglio 2020 cambierà il calendario di raccolta porta a porta allineandolo a quelli utilizzati nelle migliori esperienze di differenziazione nazionali. Questo calendario sarà la via per ottimizzare i servizi di igiene urbana, aumentandone l’efficienza, ci permetterà di ridurre i rifiuti prodotti, inquinando meno, e ci predisporrà alla Tariffa Puntuale, con la quale si pagherà in base ai rifiuti prodotti.

La comunicazione del cambio avverrà con le seguenti modalità:

– Comunicazione su internet (sito web, social, etc);

– Manifesti sulle plance comunali;

– Consegna del calendario a casa;

– Avviso telefonico;

– Mediante l’uso dell’App Junker, che aiuterà i cittadini a differenziare meglio.