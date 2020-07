Domenica 5 luglio 2020, presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Arce, si terrà una messa in ricordo di Guglielmo Mollicone, papà di Serena.

Anche Guglielmo Mollicone avrà una cerimonia degna, per ricordare chi è stato e quello che ha fatto per cercare di scoprire la verità sulla morte di sua figlia Serena. Ad Arce, presso la chiesa Santi Pietro e Paolo, domenica 5 luglio 2020 si terrà una messa di commemorazione.

Sarà un momento intimo, di raccoglimento e di preghiera, per ricordare un uomo che, fin dall’inizio, si è battuto per giustizia e che, purtroppo, un brutto male se l’è portato via.