Che tu abbia un’azienda o sia un libero professionista c’è una cosa sulla quale hai bisogno di concentrarti ogni giorno: come acquisire nuovi clienti! Un’attività essenziale per la tua sopravvivenza ma tutt’altro che immediata. Il perché è sotto i tuoi occhi. Lo sviluppo della tecnologia ha trasformato le persone da fruitrici passive dei messaggi pubblicitari a soggetti attivi nella ricerca di informazioni. Ciò significa che, prima di acquistare, i tuoi potenziali clienti si fanno un giro su Google per leggere articoli online che parlano dell’argomento al quale sono interessati.

Mettiamo il caso che l’oggetto del desiderio sia un materasso. Digitano alcune parole chiave come “materasso ortopedico” o “materasso a due piazze” e in poche frazioni di secondo Google riporta migliaia di risultati inerenti e potenzialmente interessanti. Visionarli per intero richiede tempo, voglia e pazienza illimitati quindi l’ipotesi viene scartata subito. Cosa fanno, quindi?

Restano sulla prima pagina e cliccano sui primi tre risultati. I più curiosi si spingono ai primi dieci, soprattutto se nei precedenti non hanno trovato risposte sufficienti ai loro dubbi.

Se invece le hanno trovate è probabile che compiano un’azione sul sito che li ha colpiti e convinti: si iscrivono alla newsletter, contattano l’azienda o il professionista, effettuano acquisti online. Qualsiasi cosa scelgano possono farlo usando lo smartphone. D’altronde tra gli aspetti positivi di internet c’è quello di rendere veloci operazioni che prima neppure esistevano (scrivere una mail) oppure che richiedevano un po’ di impegno in più (sfogliare l’elenco telefonico, ad esempio).

Vuoi scoprire strategie utili alla tua attività? Partecipa ora alla lezione gratuita!

Ora quindi la sfida per te è entrare dentro gli smartphone e farti trovare da chi ha bisogno del tuo prodotto o servizio. Detto in altro modo ottimizzare il posizionamento su Google per arrivare alla persona giusta nel momento giusto! L’era digitale ha messo sul piatto una risposta alternativa e più efficace al come acquisire nuovi clienti rispetto ai metodi tradizionali. Due su tutti: le chiamate a freddo e la pubblicità televisiva. Le prime portano scarsi risultati perché chi risponde (se risponde!) non sa chi sei e pensa ad un truffa. La seconda spara sulla massa e fa arrivare il tuo messaggio anche a chi non è interessato al tuo prodotto o servizio. In poche parole rischi di spendere soldi, tanti, senza ottenere gli obiettivi previsti.

Il come acquisire nuovi clienti passa dunque dalla tecnologia digitale e dal posizionamento Google. Non puoi farne a meno, pena l’invisibilità. Puoi anche essere il migliore nel tuo campo ma se il mercato non lo sa è tutto inutile, sei destinato a scomparire! Esattamente come quei contenuti di cui si diceva prima. Con molta probabilità sono stati scritti bene ma erano carenti sotto altri punti di vista, di cui parliamo tra poco. E qui sta il vero inghippo!

Cosa significa redigere un articolo Seo oriented

Nei primi tempi, quando ancora in pochi avevano una connessione Internet, posizionare siti web era semplice come accendere le luci di casa tua. Chi, con lungimiranza, ne aveva capito le potenzialità era arrivato al primo posto senza sforzarsi troppo. D’altronde non è che

avesse chissà che concorrenza, non c’era quasi nessuno! Poi è successo che Internet è diventato di massa e c’è stata la “corsa all’oro”. Una corsa che ha portato al rapido

moltiplicarsi di siti, informazioni e contenuti. Si può affermare che, sul web, trovi davvero lo scibile umano! In questa situazione le regole del gioco sono, quindi, cambiate. A dettarle è Google stesso, il cui obiettivo è quello di dare ai suoi utenti risposte pertinenti alle loro ricerche. Per farlo valuta i testi tenendo conto della presenza o meno di determinati elementi. Alcuni sono tenuti segreti appositamente, altri sono conosciuti e riguardano

la scelta delle parole chiave testo e come sono distribuite al suo interno

e come sono distribuite al suo interno il metodo di scrittura, che deve essere orientato a chi legge

l’esaustività del contenuto e la sua pertinenza rispetto all’argomento trattato

la frequenza di pubblicazione

L’elenco è più lungo di così ma poi si scende troppo nel tecnico. L’importante per te è comprendere che per scrivere articoli online la qualità non è più un fattore unico e differenziante, viene data per scontata. Allora cosa ti serve? La Seo! Questa parola sta per Search Engine Optimizations ovvero ottimizzazione sui motori di ricerca. Si tratta di applicare un insieme di strategie che portano il tuo contenuto a piazzarsi dritto in prima pagina. Ciò, come si è detto, ti garantisce che sia visto dai tuoi lead ovvero il tuo pubblico.

Il Seo Copywriting come risorsa di business

Affinché venga anche cliccato il tuo messaggio deve essere accattivante, coinvolgente e diverso da quello dei tuoi concorrenti. Da un lato, quindi, attiri Google grazie al linguaggio seo che gli piace tanto. Dall’altro i tuoi potenziali clienti dando loro ciò che stanno cercando il quel momento. Tutto semplice? Non proprio.

Prima di ottenere questi benefici c’è un altro tassello da aggiungere: il Seo Copywriting! Dietro questi termini si nasconde la capacità di unire le tecniche seo alla scrittura efficace e persuasiva. Come si fa? Innanzitutto se non conosci il Copywriting devi correre ai ripari studiandolo così come i fattori che influenzano il posizionamento. Questi ultimi cambiano abbastanza spesso e finisce che, per aggiornarti, hai da leggere pagine su pagine di “tecnichese” e in inglese, per giunta. C’è di che passarci intere giornate sopra! Inoltre devi sfornare contenuti freschi almeno una volta alla settimana altrimenti il tuo sito web “sa di vecchio” agli occhi del motore di ricerca. Ecco, ora sì che ti stai mettendo le mani nei capelli! In effetti di lavoro da fare ce n’è se vuoi arrivare alla vetta. E’ anche vero che se non lo fai addio clienti per te. Questo ormai ti è chiaro. E allora? Per trasformare il seo copywriting in una risorsa che genera business esiste un partner.

SCRIB, il tuo partner per contenuti Seo Friendly

No, non è un socio né una persona fisica. E’ SCRIB, un software che racchiude tutte le competenze necessarie per scrivere per il web. Competenze che tu impareresti in ore e ore di studio e allenamento! Le puoi risparmiare e dedicarle ad altre attività mentre i tuoi contenuti viaggiano in automatico.

Com’è possibile? SCRIB è dotato di un algoritmo che unisce all’intelligenza umana la velocità tipica degli strumenti digitali. Grazie a queste caratteristiche è in grado di generare in un attimo centinaia di testi al posto tuo. Sono ottimizzati per Google, originali e creati per il tuo pubblico target. Programmali, pubblicali sul tuo sito web e goditi i risultati. Stop. Curioso di provarlo e di vederlo in azione?

Visita Scrib, il sito ufficiale e approfondisci tutto ciò che SCRIB può fare per te e il tuo business.