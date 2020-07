A conclusione di attività di indagine finalizzata al rispetto della normativa in materia di agevolazioni per i beneficiari dei permessi previsti dalla Legge 104/92 a tutela delle persone affette da handicap grave, i Carabinieri della Stazione di Pico hanno denunciato una 52enne, dipendente del Comune di Pastena, per il reato di “indebita percezione di erogazioni ai danni della Stato”.

I militari hanno avviato mirati accertamenti evidenziando che, dalla sua assunzione avvenuta nel 2010 e sino ai primi mesi del 2019, la dipendente comunale falsificando la propria documentazione sanitaria, avrebbe usufruito indebitamente di permessi retribuiti, arrecando un danno alle casse pubbliche di circa € 9.300,00.

