Due incidenti si sono verificati a Cerveteri e Tivoli oggi. Protagonisti un bambino e un ragazzo minorenne. Ecco cosa è successo.

Tivoli e Cerveteri: quanta paura in piscina

Due episodi differenti che avrebbero come unico denominatore la piscina sono avvenuti poche ore fa. Il più grande ha battuto la testa a bordo vasca, presumibilmente in seguito a un tuffo. È stato subito soccorso dal personale presente sul luogo e in seguito dai sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato in ospedale. Ancora si sa poco sulle sue condizioni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma avrebbe riportato un forte trauma cranico.

Il bambino, invece, ha avuto dei problemi in una piscina di Cerveteri. Anche qui è stato prontamente soccorso dal personale. Per sicurezza, la vittima dell’incidente sarebbe stata comunque portata in ospedale per il monitoraggio.