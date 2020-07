Come viene riportato dal noto portale sul lavoro, Circuito Lavoro, è uscito il bando per l’assunzione di 2133 funzionari nella pubblica amministrazione.

Concorso per 2133 funzionari nella Pubblica Amministrazione

Dopo la notizia data direttamente dal Ministro Fabiana Dadone, adesso è ufficiale. È uscito il bando per l’assunzione di 2133 funzionari nella Pubblica Amministrazione. Gli elementi che verranno valutati sono: soft skill, la conoscenza dell’inglese e le competenze sul digitale, competenze alle quali, almeno fino a questo concorso, non era stata data troppa importanza negli anni passati. Per candidarsi, come viene specificato, è importante avere una qualsiasi tipo di laurea, anche triennale.

Le prove

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti prove:

preselettiva (test da risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla)

selettiva scritta

selettiva orale

valutazione dei titoli

Come fare per candidarsi

Per fare l’iscrizione e consultare anche le graduatorie, è necessario utilizzare la piattaforma Spid e la piattaforma telematica Step-One 2019. La domanda va inviata esclusivamente per via telematica attraverso il sistema “SPID” compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.