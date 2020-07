Un terribile incidente sembra essersi verificato oggi, mercoledì 1 luglio 2020, in via Rossellini. Morta una persona.

Incidente due auto e uno scooter

Il terribile incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 10:30 di oggi in via Casal Boccone, vicino via Rossellini.

Secondo quanto riferito da alcune informazioni, sembrerebbe esserci stato un clamoroso incidente tra due auto e un motovelicolo. Stando a quanto riportato, sembrerebbe che a perdere la vita sia stato il motociclista di 56 anni.

Sul posto, oltre il personale del 118, anche le Forze dell’Ordine.