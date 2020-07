Cambia la società che si occupa della raccolta dei rifiuti ad Artena. La società Diodoro Ecologia srl, seconda classificata nella gara d’appalto fatta nel 2018, è subentrata oggi alla società L’Igiene Urbana srl nella gestione del servizio di raccolta porta a porta. Per tutti i 26 lavoratori è stata assicurata la continuità lavorativa.

Cambia la società di raccolta rifiuti ad Artena

“Tengo a ringraziare quanto fatto fino ad ora dalla società L’Igiene Urbana srl e auguro buon lavoro alla Diodoro Ecologia srl” ha commentato il Sindaco di Artena Felicetto Angelini. “È importante notare che nel passaggio delle consegne abbiamo ottenuto il riassorbimento di tutti i lavoratori di cantiere – ha dichiarato Angelini – e, cosa ancor più importante, che il rapporto di lavoro è stato portato per tutti a tempo indeterminato, dando nuova sicurezza e prospettiva ai lavoratori. È questo il primo passo per proseguire un ottimo servizio che deve essere migliorato in alcuni aspetti fondamentali”.

“Con l’Assessore Carlo Scaccia, che ringrazio per l’attivismo – ha proseguito il Sindaco Angelini -, sono certo che riusciremo a portare la raccolta differenziata a percentuali sempre più alte. Il prossimo passaggio sarà l’apertura dell’isola ecologica, che Artena attende da anni, e la razionalizzazione del servizio stesso. Fino ad oggi abbiamo unito un ottimo servizio a un abbassamento delle tariffe: questa è la linea che vogliamo continuare a seguire”.