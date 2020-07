Massimiliano Intrisano, cittadino di Fiuggi, è stato inserito tra i 100 fotografi che hanno raccontato il Covid-19 e la quarantena.

Ecco le parole del sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini

“È con immenso piacere e grande orgoglio, a nome di tutta la cittadinanza e dell’amministrazione comunale che ho l’onore di rappresentare, che salutiamo l’ennesimo traguardo raggiunto da un figlio della nostra terra.

Congratulazioni al nostro amico Massimiliano Intrisano che ufficialmente fa parte dei 100 Fotografi selezionati in tutto il mondo che hanno raccontato con le loro immagini il COVID-19 e la quarantena.

La mostra “Zooming in on COVID-19: Unforgettable Moments in the Global Fight Against the Pandemic” è stata inaugurata lunedì scorso in Cina ed è visibile online.

Massimiliano è un grande professionista e questo risultato aumenta il valore di un curriculum importante.

Rappresentare con il linguaggio delle immagini un periodo particolare, che sta segnando profondamente la nostra società, è un’impresa che riesce soltanto ai più bravi. E Massimiliano lo è!

La mostra fotografica che racconta il Covid19 si svolge in Cina, nazione con la quale già dallo scorso anno questa amministrazione comunale ha intrattenuto importanti rapporti commerciali e culturali. Pertanto la soddisfazione è doppia”.