Sanità, concorsi per vari profili professionali: 57 posti disponibili

CONCORSO (scad. 8 luglio 2020)

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquantasette posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti.

Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti

procedure concorsuali: concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario della comunicazione (esperto in materie

sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 787);

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dodici unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico – finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area

funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 788)

; concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dieci unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della

salute (codice concorso 789);

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 790);

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di undici unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di ingegnere biomedico, da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del

Ministero della salute (codice concorso 791);

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario dei servizi tecnici (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 792);

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario per i rapporti internazionali (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale –

fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 793);

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di nove unita’ di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da

inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 794).

Il testo integrale dei bandi di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione ai concorsi e’ disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute

all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione «Concorsi».

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente

l’applicazione disponibile sul sito internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it

La procedura di compilazione delle domande sara’ attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine e’ prorogato alle ore 12,00 del giorno successivo non festivo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale