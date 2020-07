Il Consigliere di Valmontone, Massimiliano Bellotti, e tutti i consiglieri di opposizione, hanno detto la loro sul Sindaco Alberto Latini.

La nota dei Consiglieri di opposizione

Una nota di protesta da parte dei Consiglieri di opposizione nei confronti del Sindaco di Valmontone, Alberto Latini.

“Già dal consiglio comunale di domani si vedranno i primi effetti del fallimento gestionale di questa amministrazione; per ripianare le perdite del bilancio 2019 il Consiglio Comunale sarà obbligato ad approvare un piano di rientro, per il periodo 2021-2035, che prevederà un esborso di oltre 880.000 € all’anno per il Comune. Un altro pesante fardello che peserà sulle spalle dei valmontonesi in termini di maggiore pressione fiscale e di minori servizi!”

Queste le affermazioni dei Consiglieri di opposizione del Comune di Valmontone