Roma, La Pisana – La Polizia di Stato insegue, blocca e arresta un ladro 25enne recuperando la refurtiva.

Un ladro tra e sui palazzi

Nella mattinata di ieri gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato San Paolo sono intervenuti in via dei Gonzaga per la segnalazione di un uomo di giovane età con una maglia bianca e nera che, arrampicatosi sul primo piano di un palazzo, si era introdotto in un appartamento.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno subito bloccato ogni possibile via di fuga del ladro e, dopo essersi appostati nei pressi dell’appartamento segnalato, hanno notato un giovane, corrispondente alle descrizioni, che usciva da un balcone con un borsello e si allontanava tra le palazzine.

Senza mai perderlo di vista gli agenti si sono avvicinati per controllarlo e, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato.

Addosso al giovane hanno ritrovato un cellulare, un orologio da donna, alcuni monili e documenti successivamente riconsegnati alla legittima proprietaria

Il giovane ladro 25enne è stato quindi accompagnato negli uffici di Polizia e arrestato per furto in abitazione.

FOTO DI REPERTORIO