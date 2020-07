Roma – Controlli dei Carabinieri nelle vie del centro storico. Fermati 4 giovani nomadi. In due arrestati per furto, altre due denunciate per possesso di arnesi da scasso.

Furti a Roma

Nelle ultime 24 ore, nel corso dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori nel Centro Storico della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno fermato 2 ragazzi e 2 ragazze, tutti provenienti dal campo nomadi di via di Salone.

Al termine degli accertamenti, due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, le ragazze, invece, sono state denunciate per possesso di ingiustificato di arnesi da scasso.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno bloccato una 25enne e un 15enne, già noti alle forze dell’ordine, che poco prima, dopo aver forzato il portone d’ingresso di un condominio in via della Frezza e aver tentato invano di accedere ai vari appartamenti, hanno rubato, dal vano della posta condominiale, un pacco contenente delle cuffie per ascoltare musica del valore di 50 euro destinato ad un residente. I ladri sono stati fermati dai Carabinieri che ne avevano seguito i movimenti nel corso di un prolungato servizio di osservazione. Nelle tasche degli arrestati sono stati rinvenuti e sequestrati diversi attrezzi – forbici, pinze, alcuni giraviti, una chiave inglese – idonei allo scasso. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. La 25enne è stata portata e trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo mentre il 15enne è stato accompagnato presso il Centro Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Poco dopo, gli stessi Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno denunciato a piede libero una 17enne e una 13enne, anche loro con precedenti e domiciliate presso il campo nomadi di via di Salone, sorprese ad aggirarsi con fare sospetto all’esterno dei condomini tra via Borgognona, via del Babuino e via Canova. Le giovanissime sono state fermate per un controllo e trovate in possesso di diversi mazzi di chiavi e vari arnesi da scasso, che sono stati sequestrati.