Roma, Montesacro – Servizi straordinari ad Alto Impatto per la Movida da parte della Polizia di Stato e controlli degli esercizi commerciali.

Chiuso negozio per scarse condizioni igieniche

Sabato scorso, come disposto con apposita Ordinanza del signor Questore di Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, hanno effettuato servizi volti al contrasto ed al contenimento della diffusione del Covid-19 soprattutto nei luoghi interessati dalla cd. Movida.

Il servizio è stato effettuato in collaborazione con il personale del V Gruppo Nomentano della Guardia di Finanza e dell’UO. III Gruppo Nomentano di Polizia Roma Capitale.

Il controllo ha interessato viale del Gottardo, piazza Menenio Agrippa, via Cimone, via Adriatico, Corso Sempione e via Cecco Angiolieri, dove sono state identificate oltre 350 persone e controllati 14 esercizi commerciali senza riscontrare alcuna irregolarità in merito alle misure di contenimento previste per il Covid -19.

Nel corso del servizio, unitamente al personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e del S.I.A.N. ASL Roma 1, i poliziotti, a seguito del controllo in viale Gargano di un’attività commerciale (chiosco) adibita alla vendita al dettaglio di generi alimentari, hanno proceduto alla chiusura dello stesso con provvedimento immediato a causa di carenze strutturali non conformi alla normativa e alle regole di igiene. Inoltre, il gestore è stato contravvenzionato per violazione dell’ Ordinanza del Governatore Lazio del 20.6.2020. Nello specifico, all’esercente venivano contestati illeciti amministrativi riguardanti la pessima condizione di pulizia e manutenzione di tutta la struttura, con presenza di sporcizia non rimossa da tempo, di insetti striscianti, volanti e ragnatele, nonché di feci di roditori e topi, alimenti scaduti, alcuni dal 2014 e merce tenuta in condizioni non igieniche.