CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 5 CASI E ZERO DECESSI, DUE CASI A ROMA CITTA, WEEKEND DI TRAPIANTI AL BAMBINO GESU’, A FIUMICINO IL FOCOLAIO E’ SOTTO CONTROLLO, CONTINUA TREND IN CALO NELLE PROVINCE CHE REGISTRANO ZERO CASI’

***TEST SIEROLOGICI: RAGGIUNTA QUOTA 161.536 CON UNA PERCENTUALE DI SIEROPREVALENZA ORMAI STABILE AL 2.3% CHE HA CONSENTITO DI INDIVIDUARE AD OGGI COMPLESSIVAMENTE 297 POSITIVI AL TAMPONE ASINTOMATICI. OVVERO UN POSITIVO AL TAMPONE OGNI 544 CHE HANNO ESEGUITO IL TEST DI SIEROPREVALENZA ;

***BAMBINO GESU’: EFFETTUATI NEL WEEKEND 4 TRAPIANTI, SI TRATTA DI UN TRAPIANTO DI CUORE, UNO DI FEGATO E DUE DI RENE;

***ASL ROMA 3 : A FIUMICINO IL FOCOLAIO E’ CONTROLLATO, EMERSO UN NUOVO CASO E’ FAMILIARE DI UN DIPENDENTE DEL BISTROT GIA’ POSITIVO E POSTO IN ISOLAMENTO;

***ASL ROMA 4: A CIVITAVECCHIA UN PAZIENTE POSITIVO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE E UN OPERATORE SOCIO SANITARIO;

***AL SANT’ANDREA, SAN GIOVANNI E AL POLICLINICO TOR VERGATA PROSEGUE L’ATTIVITA’ PER I TEST SIEROLOGICI APERTI AL PUBBLICO AL PREZZO FISSATO DALLA TARIFFA REGIONALE;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 5 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano due nuovi casi. Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. Ad oggi è stata raggiunta quota 161.536 test effettuati con una percentuale di sieroprevalenza ormai stabile al 2.3% che ha consentito di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici. Stiamo parlando di un positivo al tampone ogni 544 che hanno eseguito il test di sieroprevalenza . Nel weekend è stata svolta un’attività trapiantologica importante presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono stati realizzati quattro trapianti e nello specifico uno di cuore, uno di fegato e due di rene. Nella Asl Roma 3 per il focolaio a Fiumicino che è controllato, è emerso un nuovo caso positivo. Si tratta di un familiare di un dipendente del bistrot già positivo e posto in isolamento.

Nella Asl Roma 4 due nuovi casi a Civitavecchia, uno riguarda un paziente in fase di pre-ospedalizzazione e un operatore socio sanitario (OSS). Prosegue presso il Sant’Andrea, il San Giovanni e il Policlinico di Tor Vergata l’attività dei test sierologici aperta al pubblico al prezzo fissato dalla tariffa regionale” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.