SS148 Pontina – Code per incidente all’altezza di Via di Vallerano in direzione Roma.

La situazione sulla SS148 Pontina

Un incidente sulla SS148 Pontina, all’altezza di Via di Vallerano in direzione Roma, ha causato code e rallentamenti.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

Si raccomanda di moderare la velocità e di guidare con prudenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Sempre sulla SS148 Pontina, code per via di un mezzo pesante in panne, all’altezza di Castel di Decima in direzione Roma.

+++AGGIORNAMENTO+++

Il mezzo pesante è stato rimosso, ma permangono i rallentamenti.

FOTO DI REPERTORIO