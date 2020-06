Una brutta avventura per Enzo Salvi, noto comico e attore romano, che per difendere il suo pappagallo sarebbe stato aggredito da un giovane.

Ostia, brutta avventura per Enzo Salvi

Episodio di violenza animale che si sarebbe trasformato anche in violenza fisica vera e propria. Difatti, questa mattina, intorno alle 8, Enzo Salvi si sarebbe recato presso via di Pianabella, luogo ideale per far volare e svagare il suo amato pappagallo.

Ad un tratto un ragazzo avrebbe provato a colpire l’animale con dei sassi e, successivamente, si sarebbe scagliato contro l’attore romano.

Tutto questo sarebbe documentato da un video fatto e pubblicato proprio dal comico di Ostia, dove, tra l’altro, si vedrebbe anche il momento in cui il sasso stava per raggiungere il volatile.

Salvi, impaurito, sarebbe andato subito a sincerarsi delle condizioni del suo animale ma, ad un tratto, sarebbe stato preso a calci e pugni dal ragazzo che sarebbe poi successivamente scappato via.